集團的三大業務包括米果類、乳品及飲料類，以及休閒食品；截至2021年9月底止中期，乳品及飲料類收益65.62億元（人民幣，下同），按年上升23.5%，佔總營業額的57.6%，分部盈利增加35%至22.82億元，毛利率上升0.7個百分點至49.4%，反映有關業務保持增長勢頭。期內，佔乳品及飲料類收益逾90%以上、核心產品「旺仔牛奶」的收入按年增加23.9%，其中2021財年一、二季按年增幅均超過20%。

集團以往較依賴傳統渠道，惟目前積極發展新興渠道，包括與各類電商平台的合作、母嬰渠道、OEM代工和特通渠道等，提升產能利用效率。2021財年上半年，集團的新興渠道已佔集團總收益比接近雙位數，成為集團收益增長的核心驅動力之一。另外，2021財年上半年集團海外銷售按年出現倒退，惟隨著海外疫情穩定，連同越南工廠預計將在今年投入生產，海外業務有望得到擴張。

2021年9月底，集團的淨現金91.61億元；存貨周轉天數為79日，較2021年3月底的85日減少6日。走勢上，昨日重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，整固後有望再上，可考慮7.45元（港元，下同）以下吸納，若以大成交突破8.44元阻力，升勢有望持續，不跌穿6.8元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份