領展派息穩定 中長線部署

集團早前進一步擴張海外的物業組合。集團早前與加拿大安大略省退休基金Oxford Properties籌組合資公司，共同持有澳洲悉尼和墨爾本中央商務區的5項商廈物業。領展佔合資公司49.9%權益，按比例出資5.96億澳元（約33億港元），集團將以內部現金和債務融資作出相關投資。有關的物業估值為11.31億澳元，平均出租率為92.6%，加權平均租約屆滿期為5.8年。

計及去年11月派付的中期分派、10月完成收購廣東省兩項現代物流資產75%權益、11月公佈收購悉尼核心商業區零售組合50%權益，以及在去年底完成收購收購香港兩幢停車場/汽車服務中心，領展在2021年9月底的負債比率將為23.6%，預計在收購澳洲項目後將增加至24.6%。

集團財務情況和派息穩定。現價計，預測股息率為4.7厘，具有一定吸引力。走勢上，目前失守各主要平均線，MACD維持熊差距，惟STC%K線升穿%D線，宜候低64.5元以下分階段吸納，反彈阻力71.4元，不跌穿61.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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