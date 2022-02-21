中遠海控整固後有望再上

變種病毒Omicron在全球迅速擴散，供應鏈物流情況仍然紊亂，加深港口擁堵情況，集裝箱供應鏈供求關係緊張，支持船舶運費保持在較高水平。中遠海控（1919）早前發盈喜，預計截至2021年12月底止年度，純利892.8億元（人民幣，下同），按年增加7.99倍，預計扣除非經常性損益的淨利潤約891.4億元，按年上8.29倍。集團預計2021年度集裝箱航運業務的貨運量（標準箱）約2,691.2萬標準箱，按年增加2.2%；預計息稅前利潤（EBIT）上升6.29倍至1,315.2億元。
於去年9月底，集團經營船隊包括517艘集裝箱船舶，運力達298萬標準箱。集團計劃將加大與戰略客戶、直接客戶簽訂長期服務協議力度，逐步提升直接客戶比重，持續開拓客戶合作領域，有助支持未來業務增長。另外，集團預期2021年度的財務結構優化，於去年底預計母公司資產負債表未分配利潤約277.8億元。
至於碼頭業務，集團旗下中遠海運港口為全球領先的港口運營商，去年首9個月總吞吐量9,643.13萬標準箱，按年上升5.89%；其中，控股碼頭1,728.21萬標準箱，按年增加4.9%；參股碼頭上升6.1%至7,914.92萬標準箱。另外，集團早前建議股東批准回購A股和H股的一般授權，回購總數分別將不超過A股及H股總數的10%，為集團上市後首次公布回購計劃，有望利好股價。
走勢上，股價於長方形通道橫行整固，目前企穩於各主要平均線，MACD維持牛差距，惟STC%K線回落至接近%D線，可考慮14.6元（港元，下同）吸納，反彈阻力17.5元，不跌穿13.4元續持有。
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