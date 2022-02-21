中遠海控整固後有望再上

於去年9月底，集團經營船隊包括517艘集裝箱船舶，運力達298萬標準箱。集團計劃將加大與戰略客戶、直接客戶簽訂長期服務協議力度，逐步提升直接客戶比重，持續開拓客戶合作領域，有助支持未來業務增長。另外，集團預期2021年度的財務結構優化，於去年底預計母公司資產負債表未分配利潤約277.8億元。

至於碼頭業務，集團旗下中遠海運港口為全球領先的港口運營商，去年首9個月總吞吐量9,643.13萬標準箱，按年上升5.89%；其中，控股碼頭1,728.21萬標準箱，按年增加4.9%；參股碼頭上升6.1%至7,914.92萬標準箱。另外，集團早前建議股東批准回購A股和H股的一般授權，回購總數分別將不超過A股及H股總數的10%，為集團上市後首次公布回購計劃，有望利好股價。

走勢上，股價於長方形通道橫行整固，目前企穩於各主要平均線，MACD維持牛差距，惟STC%K線回落至接近%D線，可考慮14.6元（港元，下同）吸納，反彈阻力17.5元，不跌穿13.4元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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