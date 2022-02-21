moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>金利豐證券

中遠海控整固後有望再上

變種病毒Omicron在全球迅速擴散，供應鏈物流情況仍然紊亂，加深港口擁堵情況，集裝箱供應鏈供求關係緊張，支持船舶運費保持在較高水平。中遠海控（1919）早前發盈喜，預計截至2021年12月底止年度，純利892.8億元（人民幣，下同），按年增加7.99倍，預計扣除非經常性損益的淨利潤約891.4億元，按年上8.29倍。集團預計2021年度集裝箱航運業務的貨運量（標準箱）約2,691.2萬標準箱，按年增加2.2%；預計息稅前利潤（EBIT）上升6.29倍至1,315.2億元。

於去年9月底，集團經營船隊包括517艘集裝箱船舶，運力達298萬標準箱。集團計劃將加大與戰略客戶、直接客戶簽訂長期服務協議力度，逐步提升直接客戶比重，持續開拓客戶合作領域，有助支持未來業務增長。另外，集團預期2021年度的財務結構優化，於去年底預計母公司資產負債表未分配利潤約277.8億元。

至於碼頭業務，集團旗下中遠海運港口為全球領先的港口運營商，去年首9個月總吞吐量9,643.13萬標準箱，按年上升5.89%；其中，控股碼頭1,728.21萬標準箱，按年增加4.9%；參股碼頭上升6.1%至7,914.92萬標準箱。另外，集團早前建議股東批准回購A股和H股的一般授權，回購總數分別將不超過A股及H股總數的10%，為集團上市後首次公布回購計劃，有望利好股價。

走勢上，股價於長方形通道橫行整固，目前企穩於各主要平均線，MACD維持牛差距，惟STC%K線回落至接近%D線，可考慮14.6元（港元，下同）吸納，反彈阻力17.5元，不跌穿13.4元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie