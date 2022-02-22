中海物業整固後有望再上

2021年上半年，中海物業的營業額42.96億元，按年增加50.7%，經營溢利上升39.1%至5.45億元，純利增加40.4%至3.93億元。期內，物業管理服務的收益按年增加36.5%至30.44億元，佔總收入的70.9%，為主要收入來源；經扣除分部行政費用及計及其他收益後，分部利潤上升20.6%至3.75億元。

2021年6月底，來自包幹制和酬金制的固定物業管理合同的收益，分別佔分部收益的95%和5%。去年6月底，集團在管面積2.33億平方米，較2020年底增加4,540萬平方米，其中，新增在管面積的82.1%來自獨立第三方，來自獨立第三方的在管建築面積比例增加至26.2%。而住宅項目及非住宅項目的新增訂單，分別佔30.1%和69.9%。

至於增值服務，包括提供非住戶增值服務，提供工程、協助入伙、交付查驗等，以及住戶增值服務，例如提供租賃協助、房產交易代理等；去年上半年，增值服務的收入上升93.5%至11.82億元，佔總收入的27.5%，惟毛利率下跌3.3個百分點至21.1%。去年6月底，手持現金32.59億元，另有租賃負債8,461萬元。

走勢上，股價近期橫行整固，目前失守10天和20天線，STC%K線跌穿%D線，MACD熊差距擴大，惟處於保歷加通道底線後沽壓料減，宜候低8.4元吸納，反彈阻力9.77元，不跌穿7.8元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份