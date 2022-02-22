moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>金利豐證券

中海物業整固後有望再上

過去數個月，市場憂慮內房企業出現流動性風險，擔心物管股被母公司利用進行融資，成為「抽水」集資對象，受到牽連。雖然新房交付規模可能下降，但物管行業分散，造就更多具質素的物管企業進行併購，預期行業前景仍然穩定。中海物業（2669）的母公司為中國海外，後者財務表現穩定，受政策影響風險料相對較低。

2021年上半年，中海物業的營業額42.96億元，按年增加50.7%，經營溢利上升39.1%至5.45億元，純利增加40.4%至3.93億元。期內，物業管理服務的收益按年增加36.5%至30.44億元，佔總收入的70.9%，為主要收入來源；經扣除分部行政費用及計及其他收益後，分部利潤上升20.6%至3.75億元。

2021年6月底，來自包幹制和酬金制的固定物業管理合同的收益，分別佔分部收益的95%和5%。去年6月底，集團在管面積2.33億平方米，較2020年底增加4,540萬平方米，其中，新增在管面積的82.1%來自獨立第三方，來自獨立第三方的在管建築面積比例增加至26.2%。而住宅項目及非住宅項目的新增訂單，分別佔30.1%和69.9%。

至於增值服務，包括提供非住戶增值服務，提供工程、協助入伙、交付查驗等，以及住戶增值服務，例如提供租賃協助、房產交易代理等；去年上半年，增值服務的收入上升93.5%至11.82億元，佔總收入的27.5%，惟毛利率下跌3.3個百分點至21.1%。去年6月底，手持現金32.59億元，另有租賃負債8,461萬元。

走勢上，股價近期橫行整固，目前失守10天和20天線，STC%K線跌穿%D線，MACD熊差距擴大，惟處於保歷加通道底線後沽壓料減，宜候低8.4元吸納，反彈阻力9.77元，不跌穿7.8元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份