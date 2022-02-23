安樂工程整固後望再上

安樂工程（1977）主要從事機電工程服務，業務範疇涉獵不同行業，涵蓋屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技（ICBT），以及升降機及自動梯等四大業務板塊。集團繼在去年11月，成為首間獲建造業議會可持續金融認證計劃認可的機電工程集團，上月再獲頒香港保質保證局推出的綠色和可持續金融認證計劃的綠色貸款發行前證書，成為香港首間獲頒有關證書的機電工程集團。獲頒證書後，集團發行首項價值3億元的綠色貸款工具，所得款項主要用於加強濾水和污水管理。
去年上半年，集團的收入23.34億元，按年下跌4.4%，純利增加5.3%至1.13億元。整體毛利率下跌2.9個百分點至13.8%；就集團當時之附屬公司Transel Elevator & Electric Inc TEI) 的貢獻作出調整後，2020年上半年的毛利率為16.4%，則與2021年上半年相若。期內，屋宇裝備工程的收入按年上升4.9%至14.17億元，佔總收入的60.7%，分部溢利下跌70.4%%至1,554萬元。
去年6月底，手頭未完成合約金額為119億元，較去年同期增加10.2%。去年6月底，集團擁有現金及銀行結餘總額（不包括已抵押銀行存款）12.56億元；而有關債券、銀行透支及貸款之銀行融資以及其他貿易融資約11.52億元，並已動用約5.73億元。另外，集團去年10月向英皇國際（0163）以5.85億元收購工業大廈。收購事項將為集團大部分員工提供一個集中地點，能夠提升組織效率、減少因租約到期而搬遷租賃場地所，導致集團業務中斷的情況。
現價計，集團目前的市盈率為7.7倍，息率約6.5厘。走勢上，目前失守各主要平均線，MACD熊差距略有收窄，STC%K線走高於%D線，宜候低1.65元以下吸納，反彈阻力1.85元，不跌穿1.55元續持有。
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