安樂工程整固後望再上

去年上半年，集團的收入23.34億元，按年下跌4.4%，純利增加5.3%至1.13億元。整體毛利率下跌2.9個百分點至13.8%；就集團當時之附屬公司Transel Elevator & Electric Inc TEI) 的貢獻作出調整後，2020年上半年的毛利率為16.4%，則與2021年上半年相若。期內，屋宇裝備工程的收入按年上升4.9%至14.17億元，佔總收入的60.7%，分部溢利下跌70.4%%至1,554萬元。

去年6月底，手頭未完成合約金額為119億元，較去年同期增加10.2%。去年6月底，集團擁有現金及銀行結餘總額（不包括已抵押銀行存款）12.56億元；而有關債券、銀行透支及貸款之銀行融資以及其他貿易融資約11.52億元，並已動用約5.73億元。另外，集團去年10月向英皇國際（0163）以5.85億元收購工業大廈。收購事項將為集團大部分員工提供一個集中地點，能夠提升組織效率、減少因租約到期而搬遷租賃場地所，導致集團業務中斷的情況。

現價計，集團目前的市盈率為7.7倍，息率約6.5厘。走勢上，目前失守各主要平均線，MACD熊差距略有收窄，STC%K線走高於%D線，宜候低1.65元以下吸納，反彈阻力1.85元，不跌穿1.55元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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