百威亞太提升產品組合

2021年全年，集團的總銷量87.88億公升，按內在增長計上升8.3%，而單計去年第四季度，總銷量增加8.6%至16.14億公升。集團積極拓展高端和超高端產品線，各主要市場每百升收入皆有增長。去年度，中國市場的收入和正常化除息稅折舊攤銷前盈利（EBITDA）分別按年增加18%和28.7%，並且均高於疫情前水平；2021財政年度，超高端及高端品牌組合均實現雙位數增長。由於預期中國的中產階級家庭數目持續增加，集團預計業務仍有龐大增長空間。

至於韓國市場，全新凱獅和HANMAC兩大創新產品帶動下，去年度市場份額大幅增長129個基點。另外，集團亦拓展啤酒類別以外的產品，包括即飲飲料、能量飲料及烈酒等，引入Fireball Whisky、Buffalo Trace等的高端烈酒，並與Red Bull紅牛)建立合作關係，進一步豐富產品組合。

走勢上，自今年1月中形成上升軌，目前處於各主要平均線之上，MACD牛差距擴闊，STC%K線升穿%D線，可考慮22.3元以下吸納，反彈阻力25元，不跌穿20.55元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份