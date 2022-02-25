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專家觀點>金利豐證券

中國電力重上多條主要平均線

中資電力股自今年以來股價普遍受壓，主要受累於煤價上漲，電企盈利表現受損，多間電企亦先後發盈警。不過，發改委上週五公佈煤炭限價升級，加上中資電力股過去兩個月的回落，已逐步反映負面影響。中國電力（2380）雖然以火電業務為主要收入來源，但同時發展不同的清潔能源，包括風電、水電和太陽能發電，有望受惠中央推行減碳政策。另外，集團去年12月完成配股，所得款項淨額38.68億元，擬用於開發和拓展集團的清潔能源業務，以及作為一般營運資金。

2021年全年，集團的合併總售電為9,879.38萬兆瓦時，按年增加11.9%，其中燃煤售電量按年上升14.8%至6,288.8萬兆瓦時，而風力、光伏和天然氣的售電量，分別增加69.9%、48.7%和4.7倍。集團早前在鎮江船廠開工建造內地首艘純電池貨船，續航里程220公里，持續發展綠色電力交通範疇。

集團早前發盈警，預計去年度扭盈為虧，截至2021年12月底止年度，料虧損介乎5億至6億元人民幣。該預期虧損，主要是由於去年下半年的煤價急速上漲，導致燃煤發電燃料成本大幅上升，而同期上網電價卻並未同步上調。火力發電板塊去年業績由盈轉虧，拖累集團整體表現。然而，集團清潔能源板塊（尤其是風電和光伏發電板塊）在去年仍持續實現盈利增長，抵消部分燃煤發電的虧損。

去年12月23日股價高見5.67元，至今累計跌幅逾2成。走勢上，上週五呈「大陽燭」重上10天、20天和100天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，短線走勢料改善，可考慮3.9元以下吸納，反彈阻力4.8元，不跌穿3.4元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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