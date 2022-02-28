太平洋航運突破橫行阻力

集團去年度扭虧為盈，截至2022年12月底止年度純利8.45億美元，而2021年度淨虧損2.08億美元。去年度，集團的營業額29.73億美元，按年增加1.02倍，毛利大幅增加19.05倍至7.39億美元。期內，集團的小靈便型及超靈便型乾散貨船，按期租合約對等基準的日均淨收入分別為20,460美元及29,350美元，合共產生7.09億美元的貢獻。集團的18,240日營運活動，日均利潤3,780美元（淨值），產生6,900萬美元的貢獻。集團表示今年第一季度的租金仍然強勁，預計今年的前景依然樂觀。

去年底，集團的財務狀況顯著改善，現金及存款總額按年大增96%至4.6億美元，已承諾可動用流動資金增加至6.68億美元，借貸淨額僅佔自有貨船賬面淨值的7%。集團擬派末期息每股42港仙，以及特別息每股18港仙，連同中期息每股0.14港元，全年共計派息0.74港元。

走勢上，近期橫行整固，昨日呈「大陽燭」見突破，企穩於10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，短線走勢料有改善，宜候低3.9元以下吸納，反彈阻力4.55元，不跌穿3.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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