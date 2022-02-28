moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>金利豐證券

太平洋航運突破橫行阻力

俄烏危機，波羅的海乾貨指數（BDI）在三連跌後見急彈。變種病毒Omicron在全球迅速擴散，供應鏈物流情況仍然紊亂，加深港口擁堵情況，集裝箱供應鏈供求關係緊張，支持船舶運費保持在較高水平。太平洋航運（2343）目前擁有121艘優質的小靈便型和超靈便型乾散貨船，連同租賃貨船，目前一共營運250艘貨船，而2021年的年均船隊規模為集團歷來最大；自有船隊的平均船齡為12年。

集團去年度扭虧為盈，截至2022年12月底止年度純利8.45億美元，而2021年度淨虧損2.08億美元。去年度，集團的營業額29.73億美元，按年增加1.02倍，毛利大幅增加19.05倍至7.39億美元。期內，集團的小靈便型及超靈便型乾散貨船，按期租合約對等基準的日均淨收入分別為20,460美元及29,350美元，合共產生7.09億美元的貢獻。集團的18,240日營運活動，日均利潤3,780美元（淨值），產生6,900萬美元的貢獻。集團表示今年第一季度的租金仍然強勁，預計今年的前景依然樂觀。

去年底，集團的財務狀況顯著改善，現金及存款總額按年大增96%至4.6億美元，已承諾可動用流動資金增加至6.68億美元，借貸淨額僅佔自有貨船賬面淨值的7%。集團擬派末期息每股42港仙，以及特別息每股18港仙，連同中期息每股0.14港元，全年共計派息0.74港元。

走勢上，近期橫行整固，昨日呈「大陽燭」見突破，企穩於10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，短線走勢料有改善，宜候低3.9元以下吸納，反彈阻力4.55元，不跌穿3.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/