截至去年9月底止中期，海外市場的需求見改善；期內，北美市場的主營銷售收入按年增加60.5%至25.6億元，歐洲及其他海外地區的主營銷售收入上升89.4%至6.57億元。另外，今年初，集團全資附屬公司敏華實業有限公司作為買方，購買位於墨西哥新萊昂州蒙特雷市的北美華富山工業園內總面積為33.9萬平方米的土地，以用作建設廠房。該項目主要目的為了應對全球海運費波動的風險，以降低相關物流成本和開拓北美市場，提升集團在北美市場的份額。

集團日前公佈，於今年2月28日已從市場上購回公司500萬股股份，每股最高購買價為9.17元及每股最低購買價為8.93元，而是次回購合計動用4,537萬元。集團並指可能根據市況作進一步購回。走勢上，1月20日升至14.42元遇阻回落，形成下降軌，失守各主要平均線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，短線走勢料改善，可考區9.5元以下吸納，反彈阻力12元，不跌穿8.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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