moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>金利豐證券

敏華短線具反彈空間

敏華控股（1999）主要從生產和零售功能沙發為主的沙發產品，近年積極拓展中國市場，補捉內需擴張。截至去年9月底止中期，來自中國市場主營業務（不包含房地產、商場物業等其他業務收入）收入近64億元，按年增加52.6%。在去年9月底，集團在中國總共擁有5,369間品牌專賣店（不包含收購的格調和普麗尼門店662間）；期內，實現專賣店店鋪數目淨增長1,247間。集團早前在武漢市蔡甸區設立新公司，與當地政府簽訂買地合同，將在武漢市建設製造基地，並作為集團的華中總部；該項目的所需資金，由內部資金撥付。

截至去年9月底止中期，海外市場的需求見改善；期內，北美市場的主營銷售收入按年增加60.5%至25.6億元，歐洲及其他海外地區的主營銷售收入上升89.4%至6.57億元。另外，今年初，集團全資附屬公司敏華實業有限公司作為買方，購買位於墨西哥新萊昂州蒙特雷市的北美華富山工業園內總面積為33.9萬平方米的土地，以用作建設廠房。該項目主要目的為了應對全球海運費波動的風險，以降低相關物流成本和開拓北美市場，提升集團在北美市場的份額。

集團日前公佈，於今年2月28日已從市場上購回公司500萬股股份，每股最高購買價為9.17元及每股最低購買價為8.93元，而是次回購合計動用4,537萬元。集團並指可能根據市況作進一步購回。走勢上，1月20日升至14.42元遇阻回落，形成下降軌，失守各主要平均線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，短線走勢料改善，可考區9.5元以下吸納，反彈阻力12元，不跌穿8.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie