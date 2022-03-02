比亞迪整固後有望再上

內地自主EV品牌比亞迪（1211）去年全年整體銷量74.04萬輛，按年增加73.3%，其中新能源汽車按年大增2.18倍至60.38萬輛。踏入2022年，集團1月產銷數字有不俗表現，集團的汽車銷量9.54萬輛，按年增加1.25倍，其中新能源汽車銷量9.32萬輛，按年上升3.62倍；1月份，集團的產量9.41萬輛，按年增加97.6%，其中新能源汽車產量升3.09倍至9.17萬輛。比亞迪旗下DM-i超級混動系統，推出新車型將有助支持銷量上升，而海洋車系正式發佈，專注推廣純電動汽車，而更年輕的產品定位。

集團在1月公佈，有關建議分拆非全資子公司比亞迪半導體在交所創業板獨立上市，深交所創業板上市委員會的審議結果為首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。集團表示，是次分拆尚需取得中證監同意發行註冊程序的決定，存在不確定性。另外，俄烏局勢不穩，或擾亂芯片生產，影響車企的交付情況。

走勢上，1月31日跌至216.8元止跌回穩，期後橫行整固，STC%K線續走低於%D線，MACD維持牛差距，可考慮235元以下吸納，若以大成交突破270元阻力，升勢有望持續，不跌穿216.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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