海豐國際突破橫行阻力

集團早前發盈喜，預期截至2021年12月底止年度的純利，將較2020年度的3.54億美元顯著增加，至11.5億美元。去年度純利顯著增加，主要由於期內的集裝箱航運及物流服務需求按年有所增加；集團持續擴展業務至亞洲市場；以及集團的運營效率維持穩定，從而有效控制每標準箱的成本。去年度業績將於下週公佈，值得留意。

去年首9個月，集團來自集裝箱航運及延伸物流業務的集裝箱運量為224.8萬標準箱，按年增加約21.2%；平均運費（不包括互換艙位費收入）達到每標準箱774.1美元，較2020年同期的每標準箱521美元增加48.6%。集團計劃繼續擴充船隊，擬在今年交付22艘新船，明年為12艘。另外，集團早前派特別息每股80仙，反映其財務穩健，以及對業務前景的信心。

走勢上，昨日呈「大陽燭」突破橫行阻力，STC%K線升穿%D線，MACD熊轉牛差距，短線走勢料有改善，可考慮31元以下吸納，反彈阻力35.2元，不跌穿28.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份