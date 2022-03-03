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專家觀點>金利豐證券

海豐國際突破橫行阻力

俄烏局勢，加上Omicron在全球迅速擴散，各國的收緊限制措施和病毒檢測，供應鏈物流情況仍然紊亂，波羅的海乾貨指數（BDI）持續高企。海豐國際（1308）主要提供綜合運輸和物流解決方案，的業務集中在亞洲區，採用高頻率高密度的業務模式，目前經營75條貿易航線，貿易航線及陸上綜合物流業務網絡覆蓋中國、日本、韓國、台灣、香港等的72個主要港口。

集團早前發盈喜，預期截至2021年12月底止年度的純利，將較2020年度的3.54億美元顯著增加，至11.5億美元。去年度純利顯著增加，主要由於期內的集裝箱航運及物流服務需求按年有所增加；集團持續擴展業務至亞洲市場；以及集團的運營效率維持穩定，從而有效控制每標準箱的成本。去年度業績將於下週公佈，值得留意。

去年首9個月，集團來自集裝箱航運及延伸物流業務的集裝箱運量為224.8萬標準箱，按年增加約21.2%；平均運費（不包括互換艙位費收入）達到每標準箱774.1美元，較2020年同期的每標準箱521美元增加48.6%。集團計劃繼續擴充船隊，擬在今年交付22艘新船，明年為12艘。另外，集團早前派特別息每股80仙，反映其財務穩健，以及對業務前景的信心。

走勢上，昨日呈「大陽燭」突破橫行阻力，STC%K線升穿%D線，MACD熊轉牛差距，短線走勢料有改善，可考慮31元以下吸納，反彈阻力35.2元，不跌穿28.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份