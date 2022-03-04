moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>金利豐證券

中交建去年新簽合同額持續增加

國改委早前重申，要適度超前開展基礎設施投資，為今年穩增長政策的核心要求之一，力爭在一季度形成更多實物工作量。踏入今年，內地多個地方重大項目已開工，積極項目開工建設。市場憧憬在兩會期間，將會就有關的政策提出定調，基建股有望從中受惠。隨著內地加快推動基建發展，有助改善基建企業經營現金流。

中國交通建設（1800）去年度新簽合同額為12,679.12億元（人民幣，下同），同比增長18.9%，完成年度目標的108%；期內，基建建設的新簽合同額按年增加18.4%至11,253.68億元，而基建設計、疏浚和其他業務分別為11,253.68億元、445.08億元、873.01億元和107.35億元。集團在手定單儲備充足，去年6月底，在執行未完工合同金額近29,865億元，有助支持未來業務增長。

除了內地市場，集團亦遍佈海外市場，成功進入非洲、亞洲、南美洲、大洋洲等鐵路建設市場。去年度，各業務來自於境外地區的新簽合同額，按年增加5.4%至2,159.78億元（折合約312.99億美元），佔公司新簽合同額的17%。另外，新簽基礎設施等投資類項目總投資概算為4,001.96億元，按照公司股比確認合同額為2,181.04億元，預計在設計與施工環節公司可承接的建安合同額為人民幣1,871.55億元。

走勢上，2月11日升至5.17元（港元，下同）遇阻回落，形成下降軌，STC%K線續走低於%D線，MACD維持熊差距，宜候低4.4元以下吸納，反彈阻力5.17元，不跌穿4.2元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie