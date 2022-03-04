中交建去年新簽合同額持續增加

中國交通建設（1800）去年度新簽合同額為12,679.12億元（人民幣，下同），同比增長18.9%，完成年度目標的108%；期內，基建建設的新簽合同額按年增加18.4%至11,253.68億元，而基建設計、疏浚和其他業務分別為11,253.68億元、445.08億元、873.01億元和107.35億元。集團在手定單儲備充足，去年6月底，在執行未完工合同金額近29,865億元，有助支持未來業務增長。

除了內地市場，集團亦遍佈海外市場，成功進入非洲、亞洲、南美洲、大洋洲等鐵路建設市場。去年度，各業務來自於境外地區的新簽合同額，按年增加5.4%至2,159.78億元（折合約312.99億美元），佔公司新簽合同額的17%。另外，新簽基礎設施等投資類項目總投資概算為4,001.96億元，按照公司股比確認合同額為2,181.04億元，預計在設計與施工環節公司可承接的建安合同額為人民幣1,871.55億元。

走勢上，2月11日升至5.17元（港元，下同）遇阻回落，形成下降軌，STC%K線續走低於%D線，MACD維持熊差距，宜候低4.4元以下吸納，反彈阻力5.17元，不跌穿4.2元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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