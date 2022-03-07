信義光能繼續提升產能

信義光能（0968）主要收入來自製造和銷售太陽能玻璃，屬產業鏈的中游業務。截至2021年12月底止年度，集團的收入160.65億元，按年增加30%，純利上升8%至49.24億元。受到燃料和原材料（包括多晶硅、銀和鋁等）成本飆升，以及其他供應鏈問題的影響，拖累下半年的業務表現。單計去年下半年，集團的純利較上半年大幅倒退4成，至18.52億元。不過，集團透過擴大產能，豐富產品組合，並進一步加強成本控制，有助減輕帶來的負面影響。

去年度，太陽能玻璃銷售收入按年增加30.3%至130.19億元，佔總營業額的81%，主要由於銷量增加、更多薄片玻璃銷售，以及人民幣和馬來西亞令吉兌港元升值，完全抵消了平均售價下降的影響；分部毛利率下降7.9個百分點至41.1%。主流太陽能玻璃產品（3.2毫米）在2021年底的價格，較2020年初低約39.3%，年均價格按年低10.5%。太陽能發電場的收入上升28%至29.74億元，收入佔比為18.5%；毛利率相對穩定，維持在73.1%。

集團將繼續提升產能，計劃今年新增八條日熔量各為1,000噸的新太陽能玻璃生產線，分別位於蘇省張家港和安徽省蕪湖，同時正在籌建十條新太陽能玻璃生產線，惟投產時間尚未確定。另外，集團將繼續在內地不同地區尋找商機，建立更多元化的太陽能發電場組合，今年的年度裝機目標定為720兆瓦。

去年12月底，集團的銀行借款總額80.08億元，淨負債比率為1.5%。集團擬派末期息每股10仙，按年下跌41%，連同中期息，全年派息增加5.9%至每股27仙。走勢上，目前失守各主要平均線，惟STC%K線回升至接近%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料改善，可考慮12.4元吸納，反彈阻力14.7元，不跌穿11.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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