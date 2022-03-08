福萊特玻璃提升產能 整固後有望再上

集團本月初公佈，預計斥資投資額60億元，投資建設6座日熔化量1,200噸光伏組件玻璃專案。有關項目選址江蘇省南通市通州灣示範區，分二期建設，計劃一期和二期項目的預計點火時間分別為2023年和2024年。集團表示，有關的投資是應對光伏元件大尺寸化的市場需求，以及為雙玻元件的市場滲透提供產能；同時，有利於借助大窯爐的成本優勢和差異化產品定位，進一步提高光伏玻璃市場份額。

另外，集團早前向獨立第三方安徽鳳砂礦業，收購兩個石英岩礦，對價將不超過36.5億元。是次收購的標的公司在安徽鳳陽的兩宗礦區，面積合計0.4297平方公里的石英岩礦。透過是次收購，將增加集團石英岩礦資源儲量，保障集團核心產品光伏玻璃生產所需的主要原材料之一的石英砂的需求和品質。

走勢上，2月14日跌至28.4元（港元，下同）止跌回穩，昨日重上10天、20天和250天線，STC%K線回升至接近%D線，惟MACD牛差距收窄，宜候低30.5元以下吸納，反彈阻力36元，不跌穿28.4元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份