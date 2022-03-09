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專家觀點>金利豐證券

信義能源短線走勢料改善

中央積極實現「碳達峰、碳中和」，提升可再生能源的應用。內地政府提出促進新能源和清潔能源發展放在更加突出的位置，積極有序發展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源。信義光能（0968）分拆的信義能源（3868），專注管理及經營太陽能發電場，由於2020年收購的五個太陽能發電場項目全面投入運作，及2021年完成收購的八個合共660兆瓦的新太陽能發電場項目，去年12月底的太陽能發電場項目總核准容量為2,494兆瓦，較2020年底的1,834兆瓦增加近36%。

截至去年12月底止年度，集團的收入22.97億元，按年增加33.4%，純利上升33.7%至12.32億元，經調整EBITDA增加34.3%至21.71億元。整體毛利率增加0.7個百分點至73.1%，經調整EBITDA率上升0.6個百分點至94.5%。期內，電力銷售貢獻的收益按年增加55.8%至10.68億元，電價調整的收入上升18.6%至12.18億元，分別佔總額的46.5%和53%。

集團計劃尋找機會從信義光能和獨立第三方，收購大型太陽能發電場項目，以支持業務擴張。去年12月底，集團的銀行借款大幅增加至48.8億元，淨負債比率提升至30.1%。集團擬派末期息每股10仙，佔可供分派收入的99.5%；連同中期息7.4仙，全年共派息每股17.4仙，現價計息率約4.2厘。

走勢上，2月24日跌至3.66元見支持，昨日重上10天、20天和50天線，MACD牛差距擴闊，STC%K線升穿%D線，短線走勢料有改善，可考慮4元以下吸納，反彈阻力4.57元，不跌穿3.66元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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