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越秀交通基建整固後有望再上

中國新冠肺炎疫苗接種加速，內地經濟穩步復甦，交通運輸業整體保持穩定。宏觀環境的不確定性下降，預期公路股的業務有望穩定增長，現金流穩定，支持繼續派息。越秀交通基建（1052）主要投資及經營收費公路和橋樑項目，遍佈廣東、天津、廣西、湖南、湖北和河南等地。集團積極探索存量項目改擴建的投資機會，例如貢獻約三成路費收入的北二環高速，目前車流量已經飽和，集團正開展北二環改擴建的前期工作，以滿足更大的通行需求。

截至今年12月底止年度，集團的收入37.02億元（人民幣，下同），按年增加26.8%，主要由於臨時性免收通行費措施而導致2020年基數較低。期內，EBITDA增加34.3%至32.92億元，純利按年上升8.1倍至14.65億元，主要是本年的收入增長，和報告年度內因分拆漢孝高速公路而錄得出售收益錄得9.6億元，以及應佔聯營公司業績錄得顯著增長。

內地在去年啟動基礎設施公募REITs試點。集團在去年12月分拆漢孝高速公路，發行的華夏越秀高速REIT在深交所成功上市；集團透過REIT實益持有漢孝高速公路的30%權益，除了仍可收取穩定的服務費收入，並優化資產結構。去年度，集團的經營活動產生的現金淨額增加至25.7億元，期末手持現金29.19億元，總債務165.44億元，資本借貸比率下降至48.5%。

集團擬派末期息每股0.41元（港元，下同），連同中期息0.2元，年度共派息每股0.61元，派息率相當於56.9%。集團股息率約11.7厘，具有一定防守性。走勢上，週三裂口高開，一舉重上各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，未持貨者宜候低5元以下吸納，若以大成交突破5.42元阻力，升勢有望持續，不跌穿4.75元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份