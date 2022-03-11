友邦止跌回升 伺機跟進

集團近年積極擴張內地市場，去年集團以120.33億元人民幣完成認購中郵保險24.99%股權。今年2月，友邦中國業務與中國郵政儲蓄銀行達成協議，建立新的分銷夥伴合作關係。去年度，友邦中國的新業務價值按年增加14%至11.08億美元，佔總額的32.9%，繼續為集團新業務價值最大貢獻者；而新業務價值利潤率下跌兩個百分點至78.9%。繼四川省成功開展新業務後，集團在湖北省武漢的業務，已在今年1月開始銷售。

至於香港業務，新業務價值按年增加37%至7.56億美元，新業務價值利潤率由2020年度的44.7%，增加至2021年度的64%。去年度集團的代理活躍度和生產力的提升，加上集團與東亞銀行在7月份推出新的夥伴合作關係所帶動。期內，產生的基本自由盈餘上升8%至64.51億美元，內涵價值權益上升13%至750億美元，創新高。

另外，集團計劃未來3年，斥資100億美元回購股份，惟須視乎市場和地緣政治狀況而定。股份回購計劃的資金，將以集團的可用資本及和現金儲備撥付。走勢上，自2月中形成下降軌，3月9日跌至70.15元止跌回升，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，可考慮77元以下吸分階段納，反彈阻力90元，不跌穿70.15元續持有。

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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