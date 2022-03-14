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專家觀點>金利豐證券

新意網短線走勢料改善

新意網（1686）目前於香港擁有並營運五個數據中心，客戶包括全球和地區雲端服務供應商、新經濟行業公司、電訊公司、互聯網服務供應商等。集團的荃灣MEGA Gateway和將軍澳MEGA IDC第一期，目標將在今年下半年和明年上半年啟用；於該等項目完成後，集團在本港的數據中心的總樓面面積將由現時的140萬平方呎，擴充至近300萬平方呎，當設施全面投入運作，電力容量將由目前的70兆瓦倍增4倍至280兆瓦，將提高集團網服務客戶的能力。

截至去年12月31日止六個月，集團整體業務穩定增長，受現有和新客戶的需求所推動，期內收入按年上升8%至9.95億元，純利增加6%至4.1億元；扣除去年2019冠狀病毒病相關補貼1,400萬元的影響，EBITDA按年上升12%至7.28億元。來自數據中心及資訊科技設施業務的收入按年上升9%至9.35億元，分部營運溢利（企業支出、利息及稅項支出前）按年上升9%至5.23億元。

另外，集團日公佈中標舂坎角的用地，計劃用作興建第二個國際海纜登陸站；地盤面積約2,254平方米，批租期為30年，與HKIS-1的用地相鄰，為未來新海底電纜的增長，提供多樣性路由和擴容能力。由於視像會議、電子商務和串流媒體等應用保持在較高水平，對網絡連接容量的需求一直保持強勁。於去年12月底，集團的銀行結餘及存款為3.3億元，銀行貸款76.25億元，淨銀行貸款72.92億元，負債比率為272%；撇除來自新地（16）的38億元長期無抵押股東貸款，該比率則為179%。

走勢上，3月9日跌至6.27元止跌回穩，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，可考慮6.5元以下吸納，反彈阻力7.4元，不跌穿6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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