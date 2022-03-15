越秀服務在管項目集中大灣區

截至去年12月底止年度，集團的收入19.18億元（人民幣，下同），按年增加64.2%，純利上升80.6%至3.6億元。整體毛利率由2020年度的34.5%，增加0.5個百分點至2021年度的35%。期內，非商業物業管理及增值服務的收入上升75.7%至14.25億元，商業物業管理及運營服務的收入增加38.2%至4.93億元，分別總收入的74.3%和25.7%。

去年度，92.2%的收入來自廣州越秀、越秀地產及彼等各自的合營企業、聯營公司或其他關聯方，只有7.8%來自獨立第三方。集團計劃將透過「內生+外拓+收併購」方式擴大規模。另外，以公共交通為導向（TOD，Transit-oriented Development）的業務模式為集團的特色；今年初，集團成功中標福州地鐵2號線物業管理服務項目，為集團首次承接廣州市以外的地鐵線路TOD物業管理服務項目。

集團擬派末期息每股0.102港元（相等於每股0.083元人民幣），現價計股息率為3.1厘。走勢上，2月11日高見4.55元（港元，下同）遇阻回落，過去三個交易日呈「三隻烏鴉」的利淡形態，失守各主要平天線，STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴闊，惟現價明顯跌低於保歷加通道底線後沽壓料減，宜候低3.2元吸納，反彈阻力4元，不跌穿3元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份