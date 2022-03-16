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專家觀點>金利豐證券

永達汽車重上10天線 短線具反彈空間

中央為穩定經濟增長，鼓勵促進內需。乘用車市場信息聯席會的數據，2021年整體乘用車零售銷量完成2,014.6萬台，按年增加4.4%，其中豪華車零售銷量上升6.6%至366.9萬台。永達汽車（3669）為4S汽車經銷商，為兩大德國汽車品牌--寶馬BMW和保時捷Porsche在內地最大汽車代理。去年度，集團自建新開業24家品牌網點，新獲授權33個；在收購兼併方面，共收購位於江蘇地區的4家豪華品牌4S店，包括2家寶馬和2家雷克薩斯。於去年底，集團已開業網點共計237家，另有11個授權待開業網點。

截至去年12月31日止年度，集團的綜合收入792.05億元（人民幣，下同），按年增加14.3%，純利上升52.6%至24.8億元，持續經營業務淨利潤上升57.1%至25.38億元；整體毛利率擴闊0.96個百分點至2021年度的9.95%。期內，新車銷售收入按年上升上升9.5%至637.82億元，其中豪華品牌新車銷售收入同增加10.3%至539.5億元，而寶馬和保時捷品牌新車銷售收入分別上升16%和9.1%。

去年度，售後服務業務收入增加20.5%至115.43億元，零服吸收率提升4.33個百分至88.92%；售後服務毛利率為45.1%。至於二手車業務，二手車交易量增加37%至71,605台，其中：經銷規模11,080台，所帶來的經銷收入22.43億元。去年12月底，庫存周轉天數為23.1天，較2020年底的30.8天減少7.7天。

走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，短線走勢料改善，可考慮8元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力10.5元，不跌穿6.5元可續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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