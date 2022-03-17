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專家觀點>金利豐證券

長江基建派息連年增加

長江基建（1038）業務遍佈世界各地，其基建業務包括配電網絡、輸配氣網絡和水務等，與民生所需相關；即使新冠病毒疫情肆虐全球、地緣政治不穩的因素，集團去年度業績仍穩定增長。去年度，集團的營業額407.3億元，按年增加6%，純利上升3%至75.15億元。若撇除英國業務在2020年和2021年的非現金遞延稅項相關支出，以及集團於2020年出售Portugal Renewable Energy錄得之收益，調整後的股東應佔溢利應上升22%。

集團的基建投資集中在英國，去年度英國業務的溢利貢獻23.7億元，按年下跌9%，主要由於英國當地企業稅率由19%上調至25%，因而錄得較高的非現金遞延稅項相關支出，以及一筆無形資產遞延稅項負債之稅額抵免亦於年內入賬；撇除2020年和2021年的非現金遞延稅項，來自英國業務的溢利貢獻應上升7%。至於澳洲基建業務，由於Australian Gas Infrastructure Group 及 EDL 表現強勁，惟規管重設令配電網絡的溢利貢獻有所減少，澳洲業務的溢利貢獻19.03億元，按年上升2%。

集團持有逾3成股權的電能實業（0006）去年溢利貢獻22.08億元，與2020年表現相若；而調整後之的溢利貢獻應上升10%。另外，期內來自營運的現金流84億元，按年增加8%，去年12月底手持現金81億元，負債比率14.7%，維持健康水平。集團擬派末期息1.81元，連同中期息每股0.69元，全年合共派息2.5元，意味自1996年上市以來、連續25年的年度股息連年增加。現價計，預測股息率近4.9厘，具有吸引力。

走勢上，近日高位橫行整固，STC%K線升穿%D線，MACD維持牛差距，可考慮49.5元以下分階段吸納，反彈阻力55元，不跌穿47元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份