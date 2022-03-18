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專家觀點>金利豐證券

維達重上10天線 短線走勢料改善

自新冠疫情爆發以來，貼近民生所需在消費品領域中較具韌性。維達（3331）的紙巾業務為主要收入來源，屬日常生活所需。去年度，集團的紙巾收入按年上升13.9%至155.01億元，佔總收益的83%。為了滿足市場對消毒產品的需求，集團不斷拓寬紙巾種類，同時推出升級產品，覆蓋更多高端用戶。不過，期內原材料成本大幅上漲，以及業內促銷壓力加大，紙巾的毛利率下降2.9個百分點至35.4%，分部業績溢利率收窄4.1個百分點至12.4%。

2021年度，集團的總收益按年上升13.1%至186.76億元，經營溢利按年下跌16.7%至20.43億元，純利倒退12.5%至16.4億元。期內，電商日益佔據主流渠道位置，收入佔比41%，錄得按年19%的自然增長。至於個人護理，包括失禁護理業務、女性護理和嬰兒護理業務，分部收益增加9.3%至31.75億元。

集團繼續擴充產能，由於在華南、華東及華中生產基地的計劃造紙產能完成拓展，去年底造紙設備設計年產能達139萬噸。集團在華南和華北設立的濕巾生產設施，計劃在年內建成並投產，擴大了濕巾產能。位於馬來西亞的新東南亞地區總部，以及其先進生產設施和創新中心的建設工程正按計劃進行，預計於2022年內竣工。

去年12月底，集團共有銀行及現金結存10.25億元，貸款總額47.96億元，淨負債比率為30.5%。集團擬派末期息每股40仙，連同中期股息，合計共派息每股50仙。走勢上，過去三個交易日呈「三個白武士」的利好形態，重上10天線，MACD熊差距收窄，STC%K線續走高於%D線，短線料走勢料改善，可考慮18.5元以下吸納，反彈阻力22.4元，不跌穿16.48元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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