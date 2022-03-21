歐舒丹企穩10天線 伺機跟進

截至去年12月底止第三財季，集團的銷售淨額6.5億歐元，按報告匯率計算的增長13.5%，按固定匯率計算的增幅為9.5%。截至去年12月底止首三季度，集團的銷售淨額13.75億歐元，按固定匯率計算，按年增加14.2%，而由於外幣匯率好轉，報告銷售增長為15.6%。以地區劃分，2022財年九個月按固定匯率計算，巴西、俄羅斯、香港和中國的銷售淨額，分別按年上升40.7%、28.1%、25.7%及18.5%。

L’OCCITANE en Provence為集團核心品牌，2022財年九個月按固定匯率計算，分部銷售淨額10.83億歐元，錄得14.8%的增幅，對整體增長貢獻81.4%；已經成為推動業務增長之一的ELEMIS，銷售淨額1.63億歐元，增長加快至35.9%，主要受水療和批發業務反彈、美國及英國網上渠道加快，以及持續拓展新市場所帶動。不過，LimeLife的銷售則下跌29.7%。

走勢上，1月10日高見34.35元遇阻回落，形成下降軌，目前企穩10天線，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，短線走勢料改善，可考慮23元以下吸納，反彈阻力28.4元，不跌穿20.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

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