長和重上各主要平均線

去年度，業績包括多項單次項目影響，全年相關應佔收益淨額為49億元，包括成出售意大利和瑞典發射塔資產錄收益253億元，但意大利電訊業務非現金商譽減值155億元、能源業務與Cenovus Energy合併後確認非現金外匯儲備虧損35億元，Cenovus Energy美國煉油資產非現金減值14億元。而集團在2020年，有淨額70億元特殊項目收益。若撇除單次項目盈虧影響，2021年集團基本盈利按年增加30%。

期內，CK Hutchison Group Telecom的收入925.75億元，按年增加2%，惟EBITDA和 EBIT分別為430.52億元和234.62億元，分別按年下跌11%和28%，主要由於2021年一次性項目的淨影響收益較去年少。不過，集團為綜合企業，可拉上補下，整體業績仍持續增長。港口及相關服務以呈報貨幣計算，去年度收入增加29%至 422.85億元，EBITDA增加39%至151.57億元。零售部門以呈報貨幣計算，收入上升9%至1,736.01億元，EBITDA增加14%至124.6億元。

集團的整體財務狀況維持穩健，於去年12月底，集團之綜合現金及可變現投資合共1,613.6億元，綜合銀行及其他債務總額3,295.29億元，而資本淨額比率降至20.3%。走勢上，3月3日跌至50.8元止跌回升，期後形成上升軌，重上各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮55元以下吸納，反彈阻力60.45元，不跌穿52元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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