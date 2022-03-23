石藥具研發能力 伺機跟進

去年度，集團的成藥收入增加11.2%至226.81億元，佔總收入的81.4%。集團的成藥治療不同領域，其中抗腫瘤產品錄得銷售收入上升22.5%至77.11億元，其中多美素、克艾力及津優力的銷售收入分別增加24%、27.5%和13.1%。至於神經系統疾病產品，分部收入增加1.8%至75.44億元。

集團具有研發能力，今年1月集團全球獨家創新製劑多恩達（鹽酸米托蒽醌脂質體注射液）首發適應症獲批上市。集團預計未來五年，將有30餘個創新藥和新型製劑產品，以及60餘個仿製藥上市。集團目前在研項目約300項，超過50項處於臨床階段。去年度，集團的研發費用34.33億元，按年增加18.8%，約佔成藥業務收入的15.1%。

集團擬派末期息每股10仙（港元，下同），按年增加11.1%，連同中期息8仙，全年股息為18仙，按年增加41.2%。走勢上，3月15日跌至7.28元止跌回升，先後重上10天、20天和50天線，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，宜候低8.8元以下吸納，若以大成交突破10.1元阻力，升勢有望持續，不跌穿8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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