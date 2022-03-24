中海物業重上各主要平均線 伺機跟進

2021年度，物業管理服務的收入增加36.1%至66.11億元，佔總收入的70%；經扣除分部行政費用和貿易應收款、應收保固金及代業主支付按酬金制管理物業的款項的淨減值及計及其他收益後，物業管理服務分部利潤上升31.5%至8.82億元。期內，來自包幹制及酬金制的固定物業管理合同的收益，分別佔分部收益的95.4%和4.6%。至於增值服務，非住戶子分部的收益增加52.7%至17.89億元，住戶子分部收益上升63.3%至8.1億元，分別佔總收入的18.9%和8.6%。

去年度，集團的在管面積按年增加7,290萬平方米至26億平方米，其中新增項目的65.8%來自獨立第三方；去年底，來自獨立第三方的在管建築面積比例增加至27.6%。而住宅項目及非住宅項目的新增在管面積，分別佔46.4%和53.6%，相關合約額分別達42.47億元及33.7億元。集團的財務穩健，去年12月底，手持現金增加至42.83億元，另有租賃負債7,408萬元。集團擬派末期息每股6仙，連同中期息3仙，年度共派息每股9仙，按年增加40.6%。

走勢上，3月15日跌至6.15元止跌回升，昨日呈「大陽燭」重上50天和100天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮8.2元以下吸納，反彈阻力9.77元，不跌穿7.3元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份