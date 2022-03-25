moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>金利豐證券

潤啤優化產品組合 毛利率上升

受到疫情影響，內地2021年整體啤酒市場容量仍未恢復至疫情前水平；然而，隨著疫情的影響有所減弱，加上內地積極鼓勵內需，啤酒銷情逐步呈現恢復。華潤啤酒（0291）旗下主要品牌「雪花Snow」，在內地啤酒市場具領先優勢，加上近年積極優化產品結構，除了引入喜力國際品牌，推出多個以次高檔品牌的產品，豐富產品組合。

截至2021年12月底止年度，集團的營業額為333.87億元（人民幣，下同），按年增加6.2%，純利上升119%至45.87億元。集團去年下半年逐步對部分產品進行提價，去年度整體平均銷售價格按年上升6.6%，抵消原材料和包裝物料價格上漲而帶來平均銷售成本上升的影響，整體毛利率按年增加0.8個百分點至39.2%。去年度，集團的整體啤酒銷量按年基本持平，為1,105.6萬千升，其中，次高檔及以上啤酒銷量上升27.8%至186.6萬千升。

集團持續推動優化產能佈局，去年度已停止營運5間啤酒廠；去年底，集團在內地營運65間啤酒廠，年產能約18,200,000千升。另外，集團亦拓展非啤酒業務，去年10月透過其全資子公司向山東景芝白酒有限公司注資13億元，以收購其40%的股權。集團財務穩健，去年底綜合現金淨額53.96億元，並無借貸。

集團擬派末期息每股0.302元，連同中期息0.264元，年度共派息每股0.566元。走勢上，上週五跌穿10天線，MACD維持熊差距，STC%K線續走低於%D線，宜候低46元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力56.5元，不跌穿41.95元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/