潤啤優化產品組合 毛利率上升

截至2021年12月底止年度，集團的營業額為333.87億元（人民幣，下同），按年增加6.2%，純利上升119%至45.87億元。集團去年下半年逐步對部分產品進行提價，去年度整體平均銷售價格按年上升6.6%，抵消原材料和包裝物料價格上漲而帶來平均銷售成本上升的影響，整體毛利率按年增加0.8個百分點至39.2%。去年度，集團的整體啤酒銷量按年基本持平，為1,105.6萬千升，其中，次高檔及以上啤酒銷量上升27.8%至186.6萬千升。

集團持續推動優化產能佈局，去年度已停止營運5間啤酒廠；去年底，集團在內地營運65間啤酒廠，年產能約18,200,000千升。另外，集團亦拓展非啤酒業務，去年10月透過其全資子公司向山東景芝白酒有限公司注資13億元，以收購其40%的股權。集團財務穩健，去年底綜合現金淨額53.96億元，並無借貸。

集團擬派末期息每股0.302元，連同中期息0.264元，年度共派息每股0.566元。走勢上，上週五跌穿10天線，MACD維持熊差距，STC%K線續走低於%D線，宜候低46元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力56.5元，不跌穿41.95元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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