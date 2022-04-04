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海爾智家優化產品結構

海爾智家（6690）擁有多個家電品牌，雖然面對新冠肺炎疫情持續，影響家電市場需求，但集團在行業具領先優勢，2008年至2021年，海爾品牌製冷設備、洗衣設備的零售量在全球大家電品牌中分別連續14年和13年排名第一。2021年度，集團的收入2,275.31億元（人民幣，下同），按年上升8.5%，純利增加47.1%至130.67億元，經調整經營利潤上升37%至135.51億元。去年度，集團整體毛利率上升1.5個百分點至30.5%，主要由於提升高端產品佔比、供應鏈的數字化變革等，抵消成本壓力所致。

集團積極拓展高端市場，去年度在中國市場，卡薩帝銷售收入按年上升逾4成，至129億元，突破百億大關；卡薩帝品牌洗衣機和冰箱在中國萬元以上價位段的市場份額達到73.9%、36.2%，空調在單價15,000元以上市場的份額達到30.3%。另外，集團在去年底公佈設立小家電事業部的投資計劃，加大投資新興家電品類，如清潔類家電、廚房小家電、個人護理家電等。集團表示，小家電業務有機會在未來三年，為公司收入貢獻10%。

2021年度，以地域劃分，中國智慧家庭業務收入1,207.74億元，按年增加22.2%，經營利潤升27.6%至74.39億元。至於海外業務，去年度收入增加13%至1,137.25億元，經營利潤率提升1.2個百分點至5.2%；其中，北美市場的收入702.77億元，人民幣口徑收入增幅達到10.3%。另外，去年底集團的應收賬款及票據周轉天數為47天，較2020年底基本持平，而存貨周轉天數則上升9天至80天。

走勢上，自今年起形成下降軌，3月16日跌至21.9元（港元，下同）止跌回升，先後重上10天20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低25元以下吸納，反彈阻力29元，不跌穿23元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份