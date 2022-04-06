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專家觀點>金利豐證券

新創建財務狀況見改善

新創建（0659）為多元化的綜合企業，近年積極整合業務組合。去年10月和11月完成出售廈門集裝箱碼頭集團和蘇伊士新創建，回籠62億元的現金。截至去年12月底止中期，純利15.95億元，按年增加1.6倍。集團經常性業務的整體應佔經營溢利，若撇除策略性投資業務，以及出售／待售資產後按年增長5%；惟由於策略性投資業務，及出售／待售資產錄得應佔經營溢利下降，集團的整體應佔經營溢利按年下跌30%至23.26億元。

集團目前的核心業務包括道路、航空、建築和保險，截至去年12月底止中期，「核心業務」應佔經營溢利21.42億元，按年下跌8%；撇除出售／待售資產的影響，分部應佔經營溢利下跌3%。從事商務飛機租賃業務Goshawk，應佔經營溢利保持穩定在2.74億元；去年12月31日，其擁有的162架飛機，平均機齡為5.9年，平均剩餘租期為5.2年。期內，富通保險應佔經營溢利按年增長6%至4.91億元；新業務價值增長53%至3.62億元，新業務價值利潤率提高9個百分點至34%。

至於策略組合，涵蓋物流、設施管理和策略性投資，中期應佔經營溢利1.85億元，按年下跌85%，若撇除出售／待售資產及策略性投資業務的影響，策略組合的經常性業務的應佔經營溢利，則按年大升381%。集團財務穩健，債務淨額由去年6月底的145億元減少至去年底的87億元，淨負債比率由25%大幅降低至13%。

走勢上，目前股價橫行整固，昨日失守10天、20天和100天線，惟MACD牛差距收窄，STC%K線跌穿%D線，宜候低7元以下吸納，反彈阻力7.83元，不跌穿6.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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