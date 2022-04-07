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專家觀點>金利豐證券

中移動現金流充裕 支持穩定派息

中移動（0941）在內地電訊市場具領導地位，擁有龐大的客戶群。截至去年12月底止年度，集團的營運收入8,483億元（人民幣，下同），按年增加10.4%；其中，通信服務收入上升8%至7,514億元，而數字化轉型收入增加26.3%至1,594億元，對通信服務入增量貢獻達到59.5%，成為集團收入增長的重要推動力。去年度，集團的EBITDA3,110億元，按年增加9.1%，純利升7.7%至1,161億元。

截至今年2月底，集團的移動客戶數為9.6億戶，今年以來累計淨增加386.8萬戶，其中5G套餐客戶數目4.25億戶。去年度，中移動得益於客戶升級5G，以及融合運營的價值增長拉動，移每用戶平均收入（ARPU，Average Revenue Per User）為48.8元，按年增長3%。隨著內地5G持續推進，以及元宇宙（Metaverse）未來的發展，有望為集團帶來更多機遇。

集團現金流充裕，支持派息穩定。去年度，集團的經營業務現金流入淨額達3,148億元，去年底手持現金2,439億元，資本開支1,836億元，自由現金流為1,312億元。集團去年全年股息為每股4.06元（港元，下同），按年增長23.4%，派息比率為60%。同時，集團並承諾未來三年內，派息比率將提升至70%以上。現價計，股息率約7.3厘，具有相當吸引力。

走勢上，3月15日跌至47.8元止跌回升，期後形成上升降軌，目前各主要平均線呈順向排序屬利好，STC%K線續走高於%D線，MACD維持牛差距，宜候低53.5元以下吸納，反彈阻力58.65元，不跌穿51元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份