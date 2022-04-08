中糧包裝整固後有望再上

集團的鋁製包裝產品，包括兩片罐及單片罐；去年度，鋁製包裝銷售收入按年增加43.7%至44.63億元，佔總收入46.7%，分部毛利率下跌1.6個百分點至15.5%。兩片罐產品主要用於啤酒、碳酸飲料和茶飲料等產品的包裝，客戶包括百威英博、可口可樂、雪花啤酒、加多寶和青島啤酒等。去年度，兩片罐業務銷售收入增加45.5%至42.88億元。

集團積極提升產能，持續加大對重點品類產能。集團計劃在中國瀋陽市開展建設兩片罐工廠的項目，總投資額預計6億元。有項目建築面積約為45,000平方米，相關工程將分兩期進行，其中第一期預期在今年上半年開始建設；待第一期建設完成後，年產能為10億罐兩片。

另外，集團擬派末期息每股11.5港仙（港元，下同），連同中期息13.5港仙，全年共派息每股25港仙。走勢上，3月15日跌至3.83元止跌回升，上週五企穩10天和20天線，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴闊，短線走勢料有改善，可考慮4.1元吸納，反彈阻力4.85元，不跌穿3.83元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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