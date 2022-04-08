moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>金利豐證券

中糧包裝整固後有望再上

中糧包裝（0906）主要從事生產與銷售馬口鐵包裝、鋁製包裝和塑膠包裝，可用於食品、飲料及和日化產品等消費品所使用包裝產品。隨著內地中產階層增加，下游企業透過推出新款、更換包裝等，以推動消費升級，中糧包裝有望從中受惠。截至2021年12月底止年度，集團的收入95.66億元（人民幣，下同），按年增加30.2%，純利升18.8%至4.62億元。不過，由於受原材料價格上漲影響，整體毛利率由2020年度的15.8%，下降1.9個百分點至13.9%。

集團的鋁製包裝產品，包括兩片罐及單片罐；去年度，鋁製包裝銷售收入按年增加43.7%至44.63億元，佔總收入46.7%，分部毛利率下跌1.6個百分點至15.5%。兩片罐產品主要用於啤酒、碳酸飲料和茶飲料等產品的包裝，客戶包括百威英博、可口可樂、雪花啤酒、加多寶和青島啤酒等。去年度，兩片罐業務銷售收入增加45.5%至42.88億元。

集團積極提升產能，持續加大對重點品類產能。集團計劃在中國瀋陽市開展建設兩片罐工廠的項目，總投資額預計6億元。有項目建築面積約為45,000平方米，相關工程將分兩期進行，其中第一期預期在今年上半年開始建設；待第一期建設完成後，年產能為10億罐兩片。

另外，集團擬派末期息每股11.5港仙（港元，下同），連同中期息13.5港仙，全年共派息每股25港仙。走勢上，3月15日跌至3.83元止跌回升，上週五企穩10天和20天線，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴闊，短線走勢料有改善，可考慮4.1元吸納，反彈阻力4.85元，不跌穿3.83元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie