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專家觀點>金利豐證券

中海油服重上10天線 伺機跟進

俄羅斯與烏克蘭局勢前景未明，歐盟早前公布第5輪對俄羅斯的制裁措施；市場憂慮未來數月原油將出現供應短缺，國際油價繼續處於高位。在油價高企的情況下，加上預期各國經濟逐步復甦，環球油企將加大對勘探和生產方面的投資，帶動油田服務的需求。中海油服（2883）為內地近海市場具規模的綜合油田服務供應商，預計今年的資本性開支約為41.6億元（人民幣，下同），較2011年的資本性開支實際支出約為34.5億元有所增加；將主要用於生產基地建設、裝備及技術設備更新改造，以及技術研發投入等。

截至去年12月底止年度，集團的收入292.03億元，按年增加0.8%，經營利潤下跌62.8%至15.41億元，純利下跌88.4%至 3.13億元。期內，集團的鑽井服務業務實現營業收入87.68億元，按年下跌23.5%。截至去年底，共運營、管理57座鑽井平台（包括43座自升式鑽井平台、十四座半潛式鑽井平台）、五套模塊鑽機等裝備。去年集團鑽井平台作業日數為14,082天，按年減少487天；可用天使用率下降3.1個百分點至71.9%。

至於油田技術服務業務，受惠於各業務作業量有所恢復，去年分部實現營業收入按年增加13.3%至150.68億元，佔總收入的51.6%。期內，海外市場範圍逐步擴大其中自主研發的「璇璣」旋轉導向及隨鑽測井系統已具備全規格現場作業能力，入井成功率取得重大突破，並成功進入海外市場形成持續作業能力。集團擬派末期息每股13分，派特別股息2分，合共15分。

走勢上，昨日重上10天線，STC%K線升穿%D線，MACD維持牛差距，整固後有望再上，可考7.8元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力9.37元，不跌穿7.2元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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