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專家觀點>金利豐證券

龍源電力具行業領先優勢

內地為力爭「碳達峰」和「碳中和」目標，將繼續推進清潔能源的發展。龍源電力（0916）在風電行業具領導地位，風電業務遍及內蒙古、黑龍江、福建、河北和新疆等省份。今年3月份，集團按合併報表口徑完成發電量706.35萬兆瓦時，按年增加21%，其中風電上升27.8%至600.1萬兆瓦時，火電則減少13.2%，而其他可再生能源發電量大增86.6%。今年首3個月，集團累計完成發電量1,821.67萬兆瓦時，按年增加4.8%，其中風電增長5.1%至1,514.2萬兆瓦時，火電減少0.6%，其他可再生能源發電量增長59%。

2021年度，集團的營業收入371.95億元（人民幣，下同），按年增加29.7%，純利上升27.6%至64.13億元，經營利潤增加24.9%至125.58億元。期內，風力的營業收入按年增加16.5%至241.39億元， 主要由於2021年的風電平均利用小時數為2,366小時，比2020年提高127小時，以及風電平均上網電價增加至兆瓦時489元（不含增值稅）。

去年，集團新增投產項目24個、控股裝機容量2,104兆瓦；其中風電項目16個、控股裝機容量1,451兆瓦，光伏項目8個、控股裝機容量653兆瓦。去年底，集團控股裝機容量為26,699兆瓦，其中風電、火電和其他可再生能源的控股裝機容量分別為23,668兆瓦、1,875兆瓦和1,156兆瓦。另外，今年中央財政預算支出按年大幅增加9成，有望加快對可再生能源企業的電價補貼，集團有望從中受惠。

走勢上，過去兩個交易日先後失守10天和20天線，STC%K線續走低於%D線，MACD熊轉牛差距，宜候低16元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力19.1元，不跌穿14.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份