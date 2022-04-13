內地新冠疫情持續擴散，各地採取防疫措施，短線或拖累工業金屬需求。不過，內地推動基建投資拉動經濟增長，並推廣新能源汽車，中長線對鋁材需求仍然龐大，連同俄烏談判前景未明，憂慮鋁材供應緊張，支持鋁價處於高位。中國鋁業（2600）為內地鋁行業的龍頭企業，2021年度營業額2,697.5億元（人民幣，下同），按年增加45%，純利錄得升幅5.6倍至50.8億元；扣除非經常性損益的淨利潤為70.3億元，按年大增15.9倍。
2021年度，集團的氧化鋁生產量1,623萬噸，按年增加11.7%，電解鋁生產量上升4.6%至386萬噸。去年度，集團氧化鋁板塊的營業收入按年上升43.4%至565.46億元，佔總收入的68.8%，主要是集團位於幾內亞的礦山項目，以及與之配套的廣西華昇氧化鋁項目投產，帶來的產量增加，以及氧化鋁價格按年上升影響。期內，氧化鋁的除稅前盈利40.49億元，按年增加2.7倍。
至於進口礦方面，進口礦主要供應國為幾內亞、澳洲和印尼。由於2021年海運費整體處於高位運行，國內企業進口鋁土礦以簽長單為主，但由於國產礦石供應緊張未有緩解，進口礦石需求持續提升，進口礦價格上漲。去年度，中國進口鋁土礦共計10,737萬噸，其中幾內亞進口佔51%。受海運費高企和國內需求增加的影響，進口鋁土礦到岸價上升至每噸48美元。
走勢上，昨日股價重上10天和100天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢維持向好，可考慮4.3元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力5.2元，不跌穿3.8元續持有。
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