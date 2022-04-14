蒙牛企穩10天線 短線走勢料改善

去年度，常溫、低溫、鮮奶事業部積極推進產品創新、品牌升級、渠道精耕，推動集團的液態奶收入按年增加12.9%至765.14億元，佔集團總收入的86.8%。集團持續改善產品結構，推動高端產品品牌，例如特侖蘇、每日鮮語和現代牧場等，有助緩和成本上漲的壓力。期內，奶粉業務、冰淇淋業務的收入分別增加8.2%和61%，而以奶酪業務為主的其他收入，按年增加126.3%。不過，奶粉業務轉虧為盈，分部虧損11.14億元。

去年底，蒙牛在內地共設有41個生產基地，於印尼、澳洲和新西蘭分別設有生產基地2個、2個和1個，年產能合共為1,166萬噸。另外，上月蒙牛與雅士利（1230）聯合公佈，蒙牛正就所雅士利的股權及若干其他業務權益與其他方進行討論，潛在要約價為每股雅士利股份為1.2元（港元，下同），較目前股價0.87元溢價38%。

走勢上，3月1日高見51.3元遇阻回落，形成下降軌，目前企穩10天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊轉牛差距，宜候低42元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力46.8元，不跌穿39.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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