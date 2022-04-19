moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>金利豐證券

創科走勢料改善 具反彈空間

即使在新冠疫情下，創科實業（0669）去年度的業務維持穩定增長。截至去年12月底止年度，集團收入132.03億美元，按年增加34.6%，純利上升37.2%至10.99億美元。電動工具繼續為主要收入來源，去年度分部收入按年增加37%至120億美元，佔總收入的9成，經營溢利增加37.8%至12億美元。去年度，旗艦品牌MILWAUKEE業務錄得40.6%增幅，乃受推出創新產品以擴展M18和M12充電式產品平台帶動。

毛利率連續第十三年錄得增長，由2020年度的38.3%上升0.54個百分點至38.8%，主要由於集團推出高利潤率新產品、嚴謹的產品組合管理、生產力大幅提升，以及銷量的槓桿效應所致。以市場劃分，去年度集團所有地區的銷售額均錄得雙位數增幅，北美市場上升33.7%，歐洲市增加41.1%，而全球其他地區的增長則為31.8%。

集團的財務維持穩健，去年12月底手持現金18.74億美元，淨負債比率為28.2%。不過，存貨周轉日由2020年底的120日增加14日至134日；應收賬款周轉日為53日，而2020年則為48日。集團擬派末期息每股1港元，連同中期息85仙，全年派息合共為每股1.85元（約23.81美仙）。

集團的股價自去年底反覆受壓，單計今年以來，累計跌幅達3成。走勢上，去年11月18日升至174.5元遇阻回落，期後形成下降軌，目前失守各主要平均線，惟MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，短線走勢料有改善，可考慮110元吸納，反彈阻力140元，不跌穿95元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份