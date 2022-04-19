創科走勢料改善 具反彈空間

即使在新冠疫情下，創科實業（0669）去年度的業務維持穩定增長。截至去年12月底止年度，集團收入132.03億美元，按年增加34.6%，純利上升37.2%至10.99億美元。電動工具繼續為主要收入來源，去年度分部收入按年增加37%至120億美元，佔總收入的9成，經營溢利增加37.8%至12億美元。去年度，旗艦品牌MILWAUKEE業務錄得40.6%增幅，乃受推出創新產品以擴展M18和M12充電式產品平台帶動。
毛利率連續第十三年錄得增長，由2020年度的38.3%上升0.54個百分點至38.8%，主要由於集團推出高利潤率新產品、嚴謹的產品組合管理、生產力大幅提升，以及銷量的槓桿效應所致。以市場劃分，去年度集團所有地區的銷售額均錄得雙位數增幅，北美市場上升33.7%，歐洲市增加41.1%，而全球其他地區的增長則為31.8%。
集團的財務維持穩健，去年12月底手持現金18.74億美元，淨負債比率為28.2%。不過，存貨周轉日由2020年底的120日增加14日至134日；應收賬款周轉日為53日，而2020年則為48日。集團擬派末期息每股1港元，連同中期息85仙，全年派息合共為每股1.85元（約23.81美仙）。
集團的股價自去年底反覆受壓，單計今年以來，累計跌幅達3成。走勢上，去年11月18日升至174.5元遇阻回落，期後形成下降軌，目前失守各主要平均線，惟MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，短線走勢料有改善，可考慮110元吸納，反彈阻力140元，不跌穿95元續持有。
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