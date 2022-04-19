創科走勢料改善 具反彈空間

毛利率連續第十三年錄得增長，由2020年度的38.3%上升0.54個百分點至38.8%，主要由於集團推出高利潤率新產品、嚴謹的產品組合管理、生產力大幅提升，以及銷量的槓桿效應所致。以市場劃分，去年度集團所有地區的銷售額均錄得雙位數增幅，北美市場上升33.7%，歐洲市增加41.1%，而全球其他地區的增長則為31.8%。

集團的財務維持穩健，去年12月底手持現金18.74億美元，淨負債比率為28.2%。不過，存貨周轉日由2020年底的120日增加14日至134日；應收賬款周轉日為53日，而2020年則為48日。集團擬派末期息每股1港元，連同中期息85仙，全年派息合共為每股1.85元（約23.81美仙）。

集團的股價自去年底反覆受壓，單計今年以來，累計跌幅達3成。走勢上，去年11月18日升至174.5元遇阻回落，期後形成下降軌，目前失守各主要平均線，惟MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，短線走勢料有改善，可考慮110元吸納，反彈阻力140元，不跌穿95元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份