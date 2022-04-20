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專家觀點>金利豐證券

百威亞太重上10天線

百威亞太（1876）生產和銷售啤酒品牌超過50個，包括百威Budweiser、Stella Artois、Corona和Hoegaarden等國際品牌，在主要市場開展業務，包括中國、韓國、印度和越南。雖然面對新冠疫情持續，部份地區的銷量或出現下跌，但集團積極拓展高端和超高端產品線，有助提升平均售價，緩和當中的負面影響。另外，集團亦拓展啤酒類別以外的產品，包括即飲飲料、能量飲料及烈酒等，進一步豐富產品組合。

截至去年12月底止年度，集團的收入67.88億美元，按年增加21.5%，每百升收入上升12.1%，主要受惠於包裝和品牌組合，帶動所有主要市場的高端及以上產品銷售皆錄得雙位數增長。去年度，純利9.5億美元，按年增加84.8%，毛利上升25.8%至36.57億美元。期內，集團的總銷量87.88億公升，按內在增長計上升8.3%，而單計去年第四季度，總銷量增加8.6%至16.14億公升。

2021年度，集團各主要市場每百升收入皆有增長。去年度，中國市場的收入和正常化除息稅折舊攤銷前盈利（EBITDA）分別按年增加18%和28.7%，並且均高於疫情前水平；2021財政年度，超高端及高端品牌組合均實現雙位數增長。由於預期中國的中產階級家庭數目持續增加，集團預計業務仍有龐大增長空間。至於韓國市場，全新凱獅和HANMAC兩大創新產品帶動下，去年度市場份額大幅增長129個基點。

走勢上，近期反覆整固，昨日重上10天線，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴大，短線走勢料有改善，可考慮19.7元以下吸納，若以大成交突破22元阻力，升勢有望持續，不跌穿18.54元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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