百威亞太重上10天線

截至去年12月底止年度，集團的收入67.88億美元，按年增加21.5%，每百升收入上升12.1%，主要受惠於包裝和品牌組合，帶動所有主要市場的高端及以上產品銷售皆錄得雙位數增長。去年度，純利9.5億美元，按年增加84.8%，毛利上升25.8%至36.57億美元。期內，集團的總銷量87.88億公升，按內在增長計上升8.3%，而單計去年第四季度，總銷量增加8.6%至16.14億公升。

2021年度，集團各主要市場每百升收入皆有增長。去年度，中國市場的收入和正常化除息稅折舊攤銷前盈利（EBITDA）分別按年增加18%和28.7%，並且均高於疫情前水平；2021財政年度，超高端及高端品牌組合均實現雙位數增長。由於預期中國的中產階級家庭數目持續增加，集團預計業務仍有龐大增長空間。至於韓國市場，全新凱獅和HANMAC兩大創新產品帶動下，去年度市場份額大幅增長129個基點。

走勢上，近期反覆整固，昨日重上10天線，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴大，短線走勢料有改善，可考慮19.7元以下吸納，若以大成交突破22元阻力，升勢有望持續，不跌穿18.54元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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