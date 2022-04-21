粵海投資整固後有望再上

來自東深供水項目的盈利貢獻，仍然為集團盈利的重要部分。去年度，對香港、深圳及東莞的總供水量為23.55億噸，按年增加6.8%，產生收入上升3.8%至64.68億元。去年度對港供水收入48.21億元，而對深圳及東莞地區的供水收入增加17%至16.47億元。至於其他水資源項目，去年底供水廠的總設計供水能力和污水處理廠的總設計污水處理能力，分別為每日13,783,200噸和每日2,635,200噸。去年度，其他水資源項目的收入按年增加67.5%至113.7億元，稅前利潤上升99.7%至13.33億元。

去年度，物業投資及發展的收入增加11.3%至78.78億元，佔總收入的26.5%，分部溢利增加22.2%至36.12億元。期內，廣東粤海天河城的收入按年增加7.6%至10.33億元。另外，集團所經營的六間百貨店，期內總收入增加22.5%至6.37億元。去年底，集團手持現金95.95億元，財務借貸288.6億元，資本負債率增加至48.9%。

走勢上，近日失守10天線，MACD維持熊差距，STC%K線續走低於%D線，宜候低9.9元以下吸納，反彈阻力11.2元，不跌穿9.6元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份