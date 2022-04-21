粵海投資整固後有望再上

粵海投資（0270）為綜合企業，以水資源為核心業務；另外，港府與廣東省已簽訂 2021年至2023年的供水安排，有助鎖定部份收入來源。2021年度，集團的收入297.15億元，按年增加28.2%，純利上升4.1%至46.97億元。期內，投資物業公允值調整產生的淨收益減少15.3%至6.41億元，導致年度稅前利潤減少1.16億元。集團擬派末期息每股42.54仙，連同中期息18.17仙，年度共派息每股60.71仙；現價計，股息率約6厘，具有一定防守性。
來自東深供水項目的盈利貢獻，仍然為集團盈利的重要部分。去年度，對香港、深圳及東莞的總供水量為23.55億噸，按年增加6.8%，產生收入上升3.8%至64.68億元。去年度對港供水收入48.21億元，而對深圳及東莞地區的供水收入增加17%至16.47億元。至於其他水資源項目，去年底供水廠的總設計供水能力和污水處理廠的總設計污水處理能力，分別為每日13,783,200噸和每日2,635,200噸。去年度，其他水資源項目的收入按年增加67.5%至113.7億元，稅前利潤上升99.7%至13.33億元。
去年度，物業投資及發展的收入增加11.3%至78.78億元，佔總收入的26.5%，分部溢利增加22.2%至36.12億元。期內，廣東粤海天河城的收入按年增加7.6%至10.33億元。另外，集團所經營的六間百貨店，期內總收入增加22.5%至6.37億元。去年底，集團手持現金95.95億元，財務借貸288.6億元，資本負債率增加至48.9%。
走勢上，近日失守10天線，MACD維持熊差距，STC%K線續走低於%D線，宜候低9.9元以下吸納，反彈阻力11.2元，不跌穿9.6元續持有。
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