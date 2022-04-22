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專家觀點>金利豐證券

特步重上10天線 短線走勢料改善

內地新一輪疫情自3月開始爆發，多個地區採取疫情防控和封城措施，拖累零售消費氣氛，同時令到物流中斷，對電子商務料或多或少受到影響。不過，民眾對健康意識逐步提高，有助增加體育用品的需求，加上體育用品行業受政策監管的風險較細，行業中長線前景仍然穩定。特步國際（1368）為內地大型運動服公司之一，定位為以跑步為發展重點，過往贊助多個大型馬拉松及跑步賽事，提升品牌形象。

截至今年3月底止三個月，特步主品牌的零售銷售（包括線上線下渠道）按年增長30%至35%；零售折扣水平為75折；零售存貨周轉約四個月。截至去年12月底止年度，特步主品牌的收入按年增加24.5%至88.41億元（人民幣，下同）創紀錄，佔總收入的88.3%，分部營業利潤率擴闊2.6個百分點至18.2%。隨著疫情加速，消費者傾向轉至網上消費。集團透過社交媒體平台，例如抖音及小紅書，並充分利用直播電商，去年度電子商務業務顯著增長，並佔特步主品牌在2021年的收入超過30%。

另外，集團2019年收購Saucony（索康尼）、Merrell（邁樂）、K-Swiss（蓋世威）和Palladium（帕拉丁），進一步豐富其品牌組合。不過，四個新品牌目前的規模較細，仍然產生營業虧損，相信要錄得盈利仍需要時間。去年底，平均應收貿易款項周轉天數減少13天，至107天，平均存貨周轉天數則增加3天至77天。

走勢上，3月17日裂口高開後橫行整固，上週五重上10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，短線走勢料改善，宜候低10.8元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力13.3元，不跌穿9.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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