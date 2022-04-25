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專家觀點>金利豐證券

置富產業信託中長線部署

近期本港疫情相對受控，早前已經放寬防疫措施，加上政府發放消費券，有助改善零售市道氣氛。置富產業信託（0778）持有香港16個零售商場和物業，包括面積約300 萬平方呎零售樓面，以及2,713個車位。集團旗下租戶以民生日常用品為主，例如超級巾場、餐飲食肆、銀行等。受到疫情影響，市民傾向在自己居住的區域附近消費，提升民生商場的需求，對比位於旅遊旺區而言，集團的負面影響相對較細。

2021年底，物業組合的出租率為94.3%，然而，由於到期租約大部分在兩至三年前所訂立，故租金水平較高，2021年的續租租金調升率錄得負增長。集團分別投入3億元和1,600萬元的資本開支，開展+WOO 嘉湖和置富都會的資產增值措施（AEI，Asset Enhancement Initiatives）。+WOO 嘉湖第二期的AEI已經開展，有助提升其定位；該翻新工程會分期進行，受影響區域將在今年中起分階段重新開業。雖然兩項AEI仍在進行中，去年度的租戶續租率錄得74%。

2021年度，集團的收益18.06億元，按年下跌2%，物業收入淨額下降2.6%至13.4億元。期間，成本對收益比率按年增加0.4個百分點至23.5%。集團的財務穩定，期末可動用的流動資金為4.18億元，包括已承諾而未提取的融資額度3億元，以及銀行存款1.18億元；總負債佔總資產的比率由2020年底的27.2%下降至26.5%。去年底，每基金單位的資產淨值為14.79元，較2020年底的14.62元增加1.2%。現價計，預測股息率6.3厘，仍具防守性，可作中長線部署。

走勢上，目前失守各主要平均線，STC%K線跌穿%D線，MACD牛轉熊差距，宜候低6.7元以下吸納，反彈阻力7.5元，不跌穿6.3元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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