海豐國際短線具反彈空間

截至今年3月底止第一季度，集團的收入10.43億美元，按年增加65.4%。首季度的集裝箱航運物流業務賺取的收入，按年增加66%至10.28億美元，主要由於集裝箱運量上升，以及平均運費上升。期內，集團來自集裝箱航運物流業務的集裝箱運量為72.98萬標準箱，按年上升4.8%；來自集裝箱航運物流業務的平均運費（不包括互換艙位費收入），增加61.6%至每標準箱1,241.6美元。另外，集團的乾散貨及其他業務收入，按年上升6.5%至660萬美元。

去年底，集團手持現金9.2億美元，有計息銀行貸款3.27億美元，資本負債比率為0。走勢上，今日3月3日高見33.35元後遇阻回落，形成下降軌，惟昨日重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，短線走勢料有改善，可考慮25元以下吸納，若以大成交突破29元阻力，升勢有望持續，不跌穿23元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份