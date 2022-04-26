moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>金利豐證券

海豐國際短線具反彈空間

內地疫情未見緩和，上海自3月底開始封城，導致物流和供應鏈紊亂，內地多個港口出現「塞船」情況，波羅的海乾貨指數（BDI）持續高企。海豐國際（1308）業務集中在亞洲區，採用高頻率高密度的業務模式；去年度經營74條貿易航線，網絡覆蓋內地、日本、韓國、台灣、香港、越南等的74個主要港口和城市。去年底，集團船隊由96艘船舶組成，總運力達到14.3萬個標準箱，當中包括68艘自有船舶和28艘租賃船舶，平均船齡為11.7年；亦經營（包括合資經營）130.8萬平方米堆場和13.3萬平方米倉庫。

截至今年3月底止第一季度，集團的收入10.43億美元，按年增加65.4%。首季度的集裝箱航運物流業務賺取的收入，按年增加66%至10.28億美元，主要由於集裝箱運量上升，以及平均運費上升。期內，集團來自集裝箱航運物流業務的集裝箱運量為72.98萬標準箱，按年上升4.8%；來自集裝箱航運物流業務的平均運費（不包括互換艙位費收入），增加61.6%至每標準箱1,241.6美元。另外，集團的乾散貨及其他業務收入，按年上升6.5%至660萬美元。

去年底，集團手持現金9.2億美元，有計息銀行貸款3.27億美元，資本負債比率為0。走勢上，今日3月3日高見33.35元後遇阻回落，形成下降軌，惟昨日重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，短線走勢料有改善，可考慮25元以下吸納，若以大成交突破29元阻力，升勢有望持續，不跌穿23元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份