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專家觀點>金利豐證券

旺旺企穩10天線 伺機跟進

內地新一輪疫情自3月開始爆發，惟政府繼續支持內需穩經濟，擴大消費亦是其中重要一環，而貼近民生所需在消費品領域中較具韌性。旺旺（0151）在行業具有一定知名度，近年在乳品及飲料的銷售持續增長，同時積極發展新興渠道，帶動整體業務擴張。截至2021年9月底止中期，集團收益按年增加10.5%至113.83億元（人民幣，下同），創上市以來上半年度收益新高；營運利潤增加9.7%至27.81億元，純利上升7.1%至20.9億元。

2021財年上半年，集團的乳品及飲料類收益65.62億元，按年上升23.5%，佔總營業額的57.6%，分部盈利增加35%至22.82億元，毛利率上升0.7個百分點至49.4%，反映有關業務保持增長勢頭。期內，佔乳品及飲料類收益逾90%以上、核心產品「旺仔牛奶」的收入按年增加23.9%，其中2021財年一、二季按年增幅均超過20%。

集團目前加強發展新興渠道，包括與各類電商平台的合作、母嬰渠道、OEM代工和特通渠道等；2021財年上半年新興渠道已佔集團總收益比接近雙位數，成為收益增長的核心驅動力之一。另外，2021財年上半年，集團的海外銷售按年出現倒退，惟隨著海外疫情穩定，連同越南工廠預計將在今年投入生產，海外業務有望得到改善。2021年9月底，集團的淨現金91.61億元；存貨周轉天數為79日，較2021年3月底的85日減少6日。

走勢上，3月1日升至 8.4元（港元，下同）遇阻回落，形成下降軌，惟週二重上10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，短線走勢料有改善，可考慮6.7元以下吸納，反彈阻力7.7元，不跌穿6.3元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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