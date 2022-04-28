政策扶持基建 海螺水泥料受惠

去年度，集團的水泥和熟料合計淨銷量為4.09 億噸，按年下跌9.8%；實現主營業務收入按年持平至1,482.24億元；產品綜合毛利率33.11%，按年下跌0.89個百分點。至於海外市場，在建及擬建項目均有序推進。隨著海外項目銷售市場網絡的不斷完善，海外項目公司銷量按年增加7.5%，銷售金額增長5.3%。另外，集團在去年8月收購安徽海螺新能源，為加快公司新能源產業發展，同時落實家碳達峰、碳中和有關政策要求，推動加快產業轉型升級。

集團計劃今年的資本性支出235億元，預計不含倂購的全年新增熟料產能460萬噸、水泥產能140萬噸、骨料產能4,400萬噸、商品混凝土產能1,020萬立方米，光伏發電裝機容量達到1GW。走勢上，過去三個交易日呈「大陽燭」上揚，重上各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，短線走勢維持向好，可考慮41元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力45.6元，不跌穿38元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份