2021年度，集團的天然氣銷售量340.82億立方米，按年增加17.4%；其中，工業銷氣量上升22.5%至182.12億立方米、商業銷氣量上升18.1%至68.51億立方米，居民銷氣量增加9.5%至76.54億立方米，分別佔集團的銷氣量53.4%、20.1%和22.5%。集團新開發工商業用戶及居民用戶分別為3.9萬戶和352.4萬戶，其中：新房接駁用戶295.72萬戶、舊房接駁用戶44.43萬戶，而農村煤改氣用戶12.25萬戶。

受惠於集團持續的收併購及下屬項目公司持續努力擴展經營區域，去年度，集團在中國運營的城市燃氣項目平均氣化率，由2020年底的52.4%上升至55%。去年的經營現金流量淨額83.9億元，手頭淨現金續為正數。集團擬派末期息每股1.12元，連同中期息0.15元，全年共派息1.27元，按年增加36.6%，派息比率44%；現價計，股息率4.3厘。

走勢上，目前失守各主要平均線，惟STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料改善，宜候低29元以下吸納，反彈阻力35元，不跌穿26元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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