友邦中長線前景仍然穩定

今年第一季度，友邦保險中國業務繼續為集團帶來最大貢獻。雖然第一季度內地的新業務價值利潤率下降，惟年化新保費較2021年第一季取得增長。集團在去年下半年積極招聘，帶動友邦保險中國業務的新入職代理人數按年錄得雙位數字增長。另外，集團在湖北武漢新開設的分公司，已在今年第一季展開銷售業務，有助地域拓展。今年2月，友邦中國業務與中國郵政儲蓄銀行達成協議，建立新的分銷夥伴合作關係。

至於香港業務，在「最優秀代理」和夥伴分銷渠道增長的支持下，第一季度新業務價值按年錄得增長。雖然本港持續實施跨境旅遊限制，但集團透過澳門分公司向內地旅客的銷售所帶來的新業務價顯著增加。近期本港疫情相對受控，而內地多地再「加辣」防疫，預期感染高峰期有望過去，集團的業務表現料改善，中長線前景仍然穩定。

集團擬派末期息每股108仙，連同中期息38仙，全年派息每股146仙，按年增加8%。另外，集團持續進行回購股份，將對市場氣氛有正面作用。走勢上，昨日企穩10天線， STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料有改善，宜候低76.5元以下分階段吸納，反彈阻力85元，不跌穿72元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份