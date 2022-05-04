港燈派息穩定 中長線部署

2021年度，商業客戶用電量上升，帶動售電量按年增加2.2%至103.6億度；港燈將淨電費凍結在每度電126.4仙。由於燃料成本上升，2022年淨電費每度電增加8.9港仙。年內，供電可靠度超過99.9999%。去年度，資本開支為60.01億元，按年增加9.4%，而利息開支按平均年利率2.5%，較2020年的2.9%略有下降。另外，每股份合訂單位的末期分派16.09仙，連同中期分派15.94仙，全年共分派32.03仙，按年持平；現價計，股息率約4厘。

集團計劃增加天然氣發電，令燃氣發電比例由目前約5成提升至2023年約70%。L11發電機組成功併網，計劃在今年5月投入商業運作，而L12主電站和煙囪的建造工程繼續進行，主要廠房設備的交付工作已經開始，按照施工與測試時間表，機組將在2023年投產。至於海上液化天然氣接收站行，計劃在今年投入商業運作，將有助集團以具競爭力的價格採購天然氣。

走勢上，自3月中起形成上升軌，目前企穩各主要平均線，昨日呈「大陽燭」突破，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，惟現價明顯高於保歷加通道線料有較大阻力，宜候低7.75元以下分階段吸納，中線上望8.5元，不跌穿7.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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