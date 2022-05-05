農夫山泉續推新品 豐富產品組合

期內，各產品類別的收入均錄得雙位數字的增幅，其中，包裝飲用水的收益按年增加22.1%至170.58億元，佔總收入的57.4%。期內，集團相繼推出「泡茶水」和「長白雪」新品，進一步豐富飲用水產品線。至於茶飲料產品，去年度收入增幅顯著，按年上升48.3%至45.79億元，佔總收入的15.4%。不過，由於國際油價上升，PET等原材料的採購價格顯著上漲，包裝物、能源價格亦同樣有上漲趨勢，為集團帶來成本壓力。

集團營運資金狀況持續穩健，去年的經營活動現金流按年增加35.2%至114億元，期末手持現金147.84億元，計息借貸25億元，另有租賃負債9,003萬元。資本負債比率由2020年底的15.9%，進一步回落至12.5%。由於銷售的增長帶動存貨的周轉，存貨周轉天數由2020年的69.5天減少14.7天，至2021年的54.8天。貿易應收款項及應收票據周轉天數由2020年的5.3天，減少至2021年的5.1天。

走勢上，過去一個月股價橫行整固，目前失守各主要平均線，MACD維持熊差距，STC%K線續走高於%D線，可考慮40元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力44.5元，不跌穿37.2元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份