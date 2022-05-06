中海油（0883）主要從事油氣勘探、開發和生產，較集中上游業務，對油價走勢的敏感度較高。今年首季度，受惠於國際油價上升和銷量增加，集團的營業收入 908.98億元（人民幣，下同），按年上升73.5%，其中油氣銷售收入增加70.4%至823.8億元。第一季度，純利增加1.3倍至343.01億元，而扣除非經常性損益的淨利潤上升135%至339.9億元。期內，平均實現油價每桶97.47美元，上升65%，平均實現氣價升24.4%至每千立英尺8.35美元。
今年首季度，集團實現總淨產量1.5億桶油當量，升9.6%，當中內地的淨產量升15.4%至1.09億桶油當量，而海外淨産量則下跌3%至4,170海外淨産量。第一季度，集團共獲得4個新發現，並有13口評價井獲得成功。其中，中國海域渤中26-6和渤中19-2獲重大突破，均有望成為大中型規模油田。
集團計劃今年的淨產量目標為6億至6.1億桶油當量，較2021年的淨產量將5.7億桶油當量，增加5.3%至7%；2023年和2024年的淨產量，預計將分別達6.4億至6.5億桶油當量和6.8至6.9億桶油當量。集團預計今年將有13個新項目投產，其中，潿洲12-8油田東區開發項目和圭亞那Liza二期項目已成功投産，其他項目按計劃推進。
中海油早前已回歸A股上市，集資所得款項將用於多個油汽田的開發。集團早前公佈最新的派息政策，承諾今年至2024年的年度股息比率預計將不低於40%；無論經營表現如何，未來三年全年股息絕對值預計不低於每股0.7港元（港元，下同）。集團宣布派發特別股息每股1.18港元，特別股息將於7月15日或左右派發。另外，集團表示將在適當時機進行回購，料對股價帶來催化作用。
走勢上，近日失守20天線，STC%K線回落至接近%D線，惟MACD熊差距收窄，可考慮10.5元以下吸納，反彈阻力11.84元，不跌穿9.7元續持有。
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