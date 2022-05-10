憧憬國策扶持基建 中國建材料受惠

今年首季度，多間大型基建股盈利均出現倒退，惟憧憬國策扶持，行業前景料改善。按中國會計準則，中國建材今年首季度營業額481.54億元，按年上升0.6%，純利下跌11.1%至17.6億元。2021年度，集團收入按年增加7.4%至2,736.83億元，純利上升29.1%至162.18億元，惟整體毛利率下跌2.3個百分點至23.9%。去年度，集團的水泥、混凝土和新材料的收入分別為1,350.99億元、507.6億元和452.58億元，分別佔總收入的49.4%、18.5%和16.5%。

上月底，集團全資附屬寧夏建材與天山水泥訂立資產重組示意性協議，天山水泥擬向寧夏建材收購標的水泥資產，包括12家附屬公司的各51%的股權、其持有的水泥等相關業務涉及的商標等資產；及天山水泥向寧夏建材收購完成內部水泥資產整合後的寧夏賽馬不少於51%的股權；代價為天山水泥以現金向寧夏賽馬增資。另外，寧夏建材擬以向中建信息全體股東，發行A股股票的方式換股，吸收合併中建信息；對價股份的發行價格為每股14.14元。是次建議交易，有助為集團未來的數字化服務平台，充分發揮各方的優勢。

現價計，集團往績和預測市盈率分別為4.3和4倍，估值吸引，而預測股息率8.4厘。走勢上，昨日企穩50天線，惟STC%K線跌穿%D線，MACD牛轉熊差距，宜候低9.4元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力11.1元，不跌穿8.6元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士尸

本人並無持有上述股份