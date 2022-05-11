歐舒丹網上銷售惹憧憬

單計截至今年3月底止2022年第四財季，受惠於Sol de Janeiro開始綜合入賬，其貢獻2,610萬歐元，帶動整體銷售額4.35億歐元，按固定匯率計算增長16%，按報告匯率計算增長20.3%；在可比的基礎上，整體銷售額增長9%。以地區劃分，2022財年，大部份市場的銷售淨額錄得顯著升幅，其中以巴西、俄羅斯、香港、英國和中國為首，按固定匯率計算的增長分別為37%、24.8%、24%、21.4%和16.8%；當中，中國對2022財年十二個月的整體增長貢獻最大。

今年3月底，集團的自營零售店總數1,490間，2022財年淨減少33間，同店銷售增長8.3%。集團的網絡渠道依然強勁，2022財年第四季度的網上銷售增長5.8%，雖然2022財年十二個月的零售及批發銷售額迅速反彈，但網上渠道仍佔整體銷售額的33.1%。不過，俄烏戰事、全球新冠疫情，以及中國因疫情的封城政策，或對集團的銷售帶來不確定性。

走勢上，目前失守各主要平均線，MACD熊差距擴大，惟STC%K線升穿%D線，宜候低22.6元以下吸納，反彈阻力26.7元，不跌穿20.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

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